Саратов, , 09:11 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 650 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 645 жителей. Обновленные данные по состоянию на 12 ноября опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 150 пациентов, с признаками ОРВИ — 491 человек, у девяти пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 4233 пациента, на амбулаторном — 6371 человек.

За время пандемии по состоянию на 12 ноября в регионе зарегистрировали 109 004 случая заражения. Выздоровели всего 94 706 человек, из них за сутки — 499 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 321 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 210 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 июня по 9 июля заведующий отделением одной из поликлиник Саратова получал взятки в виде денежных средств за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Узнавали жители о возможности получения сертификатов без фактической прививки через объявление, размещенное в одном из мессенджеров.

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