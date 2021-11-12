Москва, 12 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Коронавирус унёс жизни ещё 1235 жителей России, сообщает 12 ноября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Это на два смертельных исхода меньше, чем днём ранее, 11 ноября, когда скончались 1237 человек. Суммарная смертность от коронавирусной инфекции в России составила 252 926 летальных исходов, следует из официальных данных.

В Москве за сутки от ковида умерли 96 человек, в Санкт-Петербурге — 75, в Подмосковье — 51.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 40 123 и достигло 8 992 595.