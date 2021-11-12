София, 12 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Правительство Болгарии планирует обратиться к руководству Евросоюза с просьбой об увеличении масштабов финансирования противоэпидемических мероприятий на территории страны. Об этом 12 ноября сообщило Софийское телевидение.

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Согласно официальной информации, речь идет о выделении из болгарского бюджета дополнительных средств на создание новых инфекционных блоков в клиниках и больницах, а также закупку крупной партии медицинских препаратов.

«София в состоянии эффективно бороться с распространением пандемии, но для этого необходимы регулярные финансовые поступления», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Болгарии.

Предполагается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен Брюсселем в течение ближайших нескольких дней. Являясь частью Европейского союза, Болгария вынуждена согласовывать с руководством это структуры основные бюджетные расходы.

По состоянию на 12 ноября число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 650 тысяч человек. Из них скончались 25 950 граждан.