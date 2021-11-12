Москва, 12 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 40 123, сообщает 12 ноября оперативный штаб.

Nilses Коронавирус

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По сравнению с предыдущими сутками отмечается снижение суточного прироста, накануне подтвердилось 40 759 случаев заражения. Суммарное число выявленных в России заражений коронавирусом приблизилось к 8 992 595 случаям.

Среди регионов лидерами по суточном приросту являются Москва (5183 новых случая), Санкт-Петербург (3421), Подмосковье (2726) и Самарская область (1798). Замыкает первую пятёрку Крым — 828 случаев.