Подгорица, 12 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Черногории 57,8 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 54,3 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 264 068 человек или 42,6 процента, а вторую — 248 326 человек или 40,1 процента от общей численности населения.

В Черногории 726 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 584 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 1 803 человека, а всего — 25 682 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.