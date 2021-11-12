Амстердам, 12 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов намерено в ввести частичный локдаун, чтобы остановить распространение COVID-19, сообщило 12 ноября агентство Reuters.

Амстердам, Нидерланды

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Так, с 13 ноября бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной необходимости будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель.

Также власти рекомендовали жителям по возможности работать из дома. При этом школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гааге прошла многотысячная акция протеста против «ковидной политики» правительства Нидерландов.