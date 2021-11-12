Тирасполь, 12 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В ходе 1727 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 487 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 72 618 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 65 678 человек, в том числе 324 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1657 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 25 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1665 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 443 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 432 человека, скончались 11 пациентов с COVID-19.