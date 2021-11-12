Москва, 12 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Обязанность иметь QR-код для пассажиров городского общественного транспорта приведет к коллапсу в населенных пунктах России. Об этом 12 ноября заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

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"QR-коды на транспорте вводить не надо, это приведет к коллапсу наших городов», — сказал общественник.

По его словам, связано это будет со сложностями в проверке наличия QR-кодов у пассажиров. Процесс этот будет занимать слишком много времени.

«Сложно представить, что водитель каждый раз будет выходить на каждой остановке и проверять наличие QR-кода. Из-за этого время стоянки будет 15−20 минут на каждой остановке. Это приведет к банкротству предприятий, тысяч предприятий по нашей стране. И никто никаких компенсаций им не выплатит», — спрогнозировал Зотов.