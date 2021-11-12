Новосибирск, 12 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 407 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 399 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 62 года, 73 года, 76 лет и женщины в возрасте 63 года, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 81 год, 85 лет. Всего в регионе умерли 3539 человек», — сообщил оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 75 567 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 7607 детей; 55 529 пациентов выписаны с выздоровлением (+213 за сутки).