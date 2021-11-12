Канберра, 12 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября в Австралийской столичной территории были существенно ослаблены немногие оставшиеся на сегодняшний день антикоронавирусные ограничения. О том, какими новыми свободами смогут воспользоваться жители Канберры и ее пригородов, сообщил телеканал Nine News.

Brian ireland Г.Канберра

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C 12 ноября в Австралийской столице возобновится работа ночных клубов и баров, а число участников домашних собраний больше не будет ограничиваться.

Заполняемость торговых площадей увеличится в разы после того, как бизнесменам разрешили заполнять свои магазины из расчета одного человека на квадратных метра. Масочный режим сохранится только в учреждениях с повышенным риском, таких как больницы и дома престарелых.

Отмечается, что поводом к снятию большей части ограничений послужили высокие показатели вакцинации — порядка 95% местных жителей признаны полностью привитыми от COVID-19.