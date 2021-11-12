Москва, 12 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Разрешение перемещаться на общественном транспорте только при наличии QR-кодов приведет к росту нелегальных перевозок. Об этом 12 ноября заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Если у пассажира не будет возможности добраться поездом или автобусом, он поедет на блаблакар. Мы стимулируем нелегальные перевозки. Непонятно кому это надо», — сказал общественник.

Что касается городского общественного транспорта, то здесь вводить обязательное наличие QR-кодов не целесообразно в силу того, что их наличие будет сложно проверить, полагает эксперт.