Афины , 12 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Греции растет, повышается нагрузка на систему здравоохранения. Однако проблема не в нехватке коек в отделении интенсивной терапии, а в специалистах, которые необходимы для работы в этих отделениях, подчеркнул министр здравоохранения Танос Плеврис, выступая на ERT 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Обсуждая лечение ковид-пациентов в отделениях интенсивной терапии, министр назвал крайне важным, чтобы экстренные дежурные смены поддерживались кадрами частных клиник.

Плеврис подчеркнул, что частные врачи должны немедленно решить, собираются ли они добровольно заполнять эти позиции. В противном случае, добавил он, уже «на следующей неделе будет активирована гражданская мобилизация для определенных категорий, начиная с северной Греции».

Ссылаясь на состоявшуюся 10 ноября телеконференцию с медицинскими ассоциациями страны, Плеврис пояснил, что «любая свободная койка, доступная в частном секторе и необходимая Национальной системе здравоохранения, будет получена через службу скорой помощи, которая продолжает заниматься этим вопросом».