Брюссель, 12 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас 11 ноября направился на Ближний Восток, где с официальными визитами посетит ряд государств. Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Так, 11 ноября чиновник прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с местным руководством, а 12 ноября Схинас будет в Ливане. Затем он посетит Катар, Ирак, Иорданию и Кувейт.

В Еврокомиссии журналистам сообщили, что центральной темой во всех государствах станет миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Представитель европейского ведомства планирует проверить, применяют ли страны происхождения мигрантов меры по предотвращению их отправки в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.