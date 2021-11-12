Москва, 12 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, российский рубль на утренних торгах демонстрирует коррекционную умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,1%, после падения накануне на 0,5%, из-за широкомасштабного наступления доллара США, который 11 ноября достиг 16-месячного максимума, к корзине твердых валют стран G7, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Рубль

«Американская валюта перешла к мощному росту после публикации 10 ноября шокирующих данных по инфляции в США. В октябре 2021 года, она подпрыгнула с 5,4% г/г до 6,2% г/г, что стало самым высоким уровнем с декабря 1990 года.

Это подорвало уверенность инвесторов в «мягком» сворачивании ФРС программы покупки облигаций на $105 млрд и повысило вероятность двух повышений учетной ставки американским регулятором, с первым шагом уже в июле 2022 года.

Укрепление доллара США на глобальном рынке, совпало с рядом негативных политических новостей касающихся России. Появились слухи о введении новых санкций ЕС против российской компании «Аэрофлот» из-за возможного участия в перевозки мигрантов с Ближнего Востока и Африки на границу Белоруссии с ЕС. Кроме того, появились сообщения о том, что США предупредили ЕС о возможном «вторжении» России в Украину.

Рубль для такого негативного информационного фона, держится очень «крепко», торгуясь к доллару США немного выше отметки 71,50. Во многом, невозмутимость российской валюты обеспечивается сохранением очень благоприятной конъюнктуры рынка нефти, где даже не смотря на снижение котировок в последние дни, цены по-прежнему высоки.

Поэтому даже если негативные политические треки 12 ноября получат продолжение, российская валюта отреагирует на них умеренным снижением к 72,00−72,20 за доллар США.

Если же новых вводных не появится, то можно ожидать, что курс рубля останется вблизи текущих значений 71,60 или даже попробует немного отыграть потери к отметке 71,40 за американскую валюту», — полагает эксперт.

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