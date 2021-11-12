Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 11 ноября завершились ростом. Рубль подешевел на фоне ухода от риска, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Spb.sledcom.ru

Пара доллар/рубль повысилась на 0,46%, до 71,63 руб., евро/рубль — на 0,40%, до 81,96 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 95,68 руб.

Доллар продолжил наступать по всем фронтам после опубликованного инфляционного отчета в США 10 ноября.

Рубль держался в плюсе до американской сессии и сдал позиции перед закрытием вечерней сессии на Мосбирже. Давление на него оказало резкое ухудшение аппетита к риску и снижение нефтяных котировок.

Сегодня, 12 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $82,20 (-0,39%). Основные валюты окрашены в красный цвет. Индекс доллара обновил многомесячный индекс.

Экономический календарь пустой. Перед выходными днями ожидается фиксация прибыли по длинным позициям в долларе. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 71,00−72,15 руб./доллар.

Читайте также: Рубль «сбили с ног», но он снова рвётся в бой