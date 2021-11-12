Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Свердловской области рассмотрят инициативу бизнесменов о продаже алкоголя только по QR-кодам. Об этом заявили в региональном оперштабе.

Alex Brown Алкоголь

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"Происходит постоянный мониторинг ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Мы готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании», — сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее с инициативой продавать алкоголь по кодам выступил ресторатор из Свердловской области Евгений Урюпин. По его словам, такая мера будет более эффективной, чем введение QR-кодов в точках общепита, кроме того, поможет сократить пьянство в регионе.