Мадрид, 12 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Испании на фоне всплеска числа выявленных случаев коронавируса 73% граждан все еще ждут третьей — бустерной или дополнительной — дозы вакцины. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

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Отмечается, что большинство из этих граждан — старше 70 лет, и это возраст, который является наиболее уязвимым перед COVID-19.

Согласно медицинским данным, около 27% людей, нуждающихся в дополнительной дозе, уже получили ее — это более 6,5 миллионов граждан, включая людей в домах-интернатах, пациентов с ослабленным иммунитетом или с клинической историей высокого риска.