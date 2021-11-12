Баку, 12 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 11 ноября выявили 1876 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8615 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

За время пандемии в республике выявили 554 096 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 516 013 человек, в том числе 2365 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 711 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 7372 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 30 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1876 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8615 тестов. Выздоровевшими медики признали 2248 человек. Скончались 22 пациента с диагнозом COVID-19.