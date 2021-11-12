Белгород, 12 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. О некоторой стабилизации ситуации с COVID-19 заявили 11 ноября власти Белгородской области. Ослабевает нагрузка на ковидный коечный фонд, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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Глава областного депздрава Андрей Иконников пояснил, что количество свободных коек удалось увеличить, в том числе, благодаря запуску системы электронной выдачи больничных, длительным досрочным каникулам в школах, а также нерабочей неделе и введению проверки QR-кодов в общественных местах. Для оперативной помощи пациентам и разведения потоков больных и здоровых граждан в регионе также была запущена единая горячая линия 122, на которой более 100 операторов отрабатывают обращения жителей.

«Я увеличил контрольные мероприятия по вызову врача на дом. Если жители обращаются ко мне с жалобой, что они дозвонились, а врач в течение суток не приехал — провожу служебное расследование. Готов к кардинальным действиям, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Коронавирус показал главное — чёткой методички нет. Готового рецепта, как действовать в той или иной ситуации, — нет. Нужно постоянно анализировать, смотреть на динамику и искать решения, зачастую нестандартные», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Белгородской области было оформлено боле 59 тысяч больничных листов и почти половина из них — по заболеванию COVID-19, пневмонией или ОРВИ.