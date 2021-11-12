Воронеж, 12 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Более половины госпитализированных с коронавирусом воронежцев находятся на аппаратах ИВЛ. Это следует из данных, которые, по сообщению пресс-службы облправительства, привёл 11 ноября на заседании регионального оперативного штаба первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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По данным представителя облздрава, в настоящее время лечение от коронавируса продолжают 39 564 пациента, из них в больницах находятся 5 484 пациента. В облздраве отметили снижение числа пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ — в настоящее время их число составляет 3 043 человека.

За последние дни в регионе начали сворачивать ковид-койки — их число сократилось до 7 288, в том числе 3 752 оснащены кислородной поддержкой. Свободными остаются 1 804 койки (24,8%). В планах, сообщил Минаков, — ограничить снижение коечного фонда и перераспределить поток пациентов, чтобы высвободить койки в кардиологических отделениях и отделениях для пациентов с инсультами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Воронежской области сообщили о снижении заболеваемости ковидом после двухнедельного локдауна. В то же время в регионе фиксируется рост заболеваемости COVID-19 среди жителей старше 65 лет.