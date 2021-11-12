Минск, 12 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Белоруссия расценивает заявление европейских членов СБ ООН и Соединенных Штатов о готовности обсудить дополнительные меры против Минска как прямую угрозу. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Белоруссия

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Ранее ряд членов Совбеза ООН — США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия и Албания — заявили о готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС.

«Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии — пятый пакет санкций, который, вроде как готовится», — сказал Рыбаков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что власти Польши и Литвы используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

Читайте также: Постпред Белоруссии обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС