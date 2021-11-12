Воронеж, 12 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории Воронежской области стабилизировалась. Об этом сообщил 11 ноября на заседании губернатор Александр Гусев, сообщила пресс-служба облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Мы на протяжении 20 дней видим факт снижения как общего количества болеющих жителей области — практически на пять тысяч у нас снизилось количество болеющих, так и количество госпитализированных уменьшилось почти на две тысячи. Это может говорить об уже устойчивой тенденции», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 ноября власти региона разрешили работу торговых центров, объектов общепита, театров и кинотеатров и других общественных мест, однако посетители должны предъявлять документ о вакцинации либо QR-код.