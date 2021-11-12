Воронеж, 12 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Не допускать очередей при проверке QR-кодов у посетителей общественных мест призвал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Вопрос обсуждался 11 ноября на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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»Сейчас нужно сделать упор на проверку соблюдения требования наличия QR-кодов при посещении объектов, открыть которые мы разрешили для лиц, прошедших вакцинацию, либо переболевших или имеющих противопоказания. Важно не создавать неудобства людям, которые придут в торговые центры, потому что проходимость высокая. Мы не должны допустить очередей перед проверкой, и на входе должны быть сотрудники, которые отвечают за торговлю в том или ином магазине», — подчеркнул Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона разрешили работу большинства культурных, развлекательных заведений, объектов общепита, торговых центров и магазинов, а также фитнесс-центров с 13 ноября, однако посещать их смогут только жители, прошедшие вакцинацию, переболевшие либо имеющие медотвод от прививки.