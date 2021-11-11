Дубай, ОАЭ, , 08:09 — REGNUM Пилотажная группа «Русские витязи» на многоцелевых истребителях Су-30СМ прибыла в Объединённые Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выступление пилотажной группы «Русские витязи» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что перелёт экипажей на истребителях из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками. Специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество к месту проведения международной выставки доставил самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76.

пресс-служба Минобороны РФ «Перед демонстрационным показом, который пройдёт на аэродроме Аль-Мактум в Объединённых Арабских Эмиратах, экипажи российских боевых истребителей проведут два квалификационных полёта и воздушные тренировки».

В ходе авиасалона экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» выполнят полёты в составе звена и при исполнении уникальных фигур высшего пилотажа продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.

Напомним, что международный авиасалон Dubai Airshow — 2021 будет работать с 14 по 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 могут показать новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.

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