Москва, 12 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Российский лёгкий истребитель пятого поколения Checkmate будет экономически выгоднее американского F-35, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Kremlin.ru Лёгкий тактический самолёт «Checkmate»

«Среди однодвигательных самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35», — сказал Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

Он добавил, что в отличие от F-35 российский самолёт экономически выгоднее.

Как сообщало ИА REGNUM, для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021 в Объединённые Арабские Эмираты прибыла пилотажная группа «Русские витязи» на многоцелевых истребителях Су-30СМ.

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