Воронеж, 12 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Рестораны, объекты торговли, театры и кинотеатры, фитнесс-центры в Воронежской области смогут принимать посетителей с 13 ноября. Такое решение 11 ноября принял региональный оперативный штаб, сообщили в пресс-службе облправительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Мы можем разрешить работу объектов торговли, которые не функционируют. Это объекты общественного питания, культуры, спорта, оздоровительных учреждений, фитнесс-центров, при условии, что все эти учреждения посещают люди, прошедшие вакцинацию. Я предлагаю ввести это в действие с субботы, с 13-го ноября, чтобы люди начинали готовиться», — сказал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября по 7 ноября включительно, на период действия нерабочих дней, в регионе был введен фактический локдаун — были закрыты культурные и развлекательные объекты, торговые центры, магазины, за исключением продовольственных, рестораны работали только на доставку и вынос. Добавим, что для объектов общественного питания Воронежской области QR-коды были введены ещё в октябре.