Денвер, США, 12 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин открыл счёт в этом матче. Для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ.

Также в составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Логан О'Коннор, Даррен Хельм, Девон Тэйвз и Джей Ти Комфер.

В составе «Ванкувера» точным броском отметился форвард Нильс Хёгландер.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 11 очков. «Ванкувер» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 12 очками.

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