Ньюарк, США, , 08:01 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Матч Нью-Джерси Дэвилз и Нью-Йорк Айлендерс Nhl.com

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Янне Куокканен, Томаш Татар, Доусон Мерсер и защитник Даги Хэмилтон.

Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд сыграл «на ноль», отразив 42 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Айлендерс» идут на 13-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

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