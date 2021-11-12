Пенза, 12 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Татарии среди осужденных и следственно-арестованных выявили только один случай заражения коронавирусом. Об этом заявил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

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Он уточнил, что за 2020 и 2021 года среди осужденных и следственно-арестованных в учреждениях ФСИН Татарии был выявлен лишь один случай заражения коронавирусом. Мужчина в настоящее время выздоровел и продолжает отбывать наказание.

С начала этого года в больницу поступили 711 человек. Врачами проведено 145 плановых операций и 22 экстренные. Медицинское учреждение рассчитано на 162 пациента, лечение проходят 73 человека. Медицинскую помощь оказывают 50 работников среднего звена и 29 врачей, сообщает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на 11 ноября было зарегистрировано 33 147 случаев инфицирования коронавирусом.

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