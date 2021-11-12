Донецк, 12 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Очевидно, что США ведут полное военное освоение территории Украины — там непосредственно развертывается инфраструктура НАТО, тыловое и материально-техническое обеспечение группировки альянса в Черном море. Если бы Крым не воссоединился с Россией, то там бы уже давно хозяйничали американцы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Достаточно мимолетной отмашки Вашингтона, и вооруженные формирования Украины нарушат все мирные договоренности. В том числе и одобренные международным сообществом и Советом безопасности ООН», — считает депутат Народного совета ДНР Ирина Попова. Её слова цитирует телеграмм-канал «Донбасс решает».

По словам депутата, Киев очень хочет повысить температуру конфликта до максимума и на многое готов ради этого. Вплоть до преступлений против человечности.

Как сообщалоИА REGNUM, в ответ на заявление Министерства обороны России о том, что что флот США в акватории Черного моря изучает возможный театр военных действий в Донбассе на случай, если Киев примет решение разрешить ситуацию в регионе силовым путём, агенство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявило, мол, высокопоставленные чиновники США выразили своим коллегам из Евросоюза опасения в связи с намерением России рассмотреть возможность «вторжения» на Украину. В ДНР это известие считают чистой воды провокацией.

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