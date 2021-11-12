Загреб, 12 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. С понедельника, 15 ноября, Хорватия вводит свидетельство о поступлении в государственные учреждения и общественные, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Donland.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Он подчеркнул важность вакцинации, указав на сегодняшние данные о том, что из восьми самых молодых умерших от коронавируса в возрасте от 48 до 59 лет никто не был вакцинирован, сообщает Hina.

«Мы постоянно говорим, что это коллективные усилия, и я еще раз хочу сказать нашим гражданам — только каждый может бороться с ковидом, часть граждан не может бороться, потому что болезнь затрагивает всех», — сказал Пленкович на заседании правительства.

Указывая на текущие данные об очень большом количестве инфицированных и 66 погибших, Пленкович оценил, что это показывает, насколько интенсивна четвертая волна эпидемии коронавируса.

«Из 66 умерших 50 не были вакцинированы никакими дозами, двое — только одной дозой и 14 — обеими дозами, и в основном это были пожилые люди с сопутствующими заболеваниями», — сказал он.

Пленкович сказал, что тот факт, что ни один из восьми самых молодых, из 66 умерших, не был вакцинирован, вызывает особую тревогу.

«Эти данные еще раз показывают, насколько важно усилить вакцинацию», — сказал Пленкович.