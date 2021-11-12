Москва, 12 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В России появилась биологически активная добавка, способная снизить концентрацию коронавируса у инфицированного человека в 16 раз. Её создали специалисты 27-го Научного центра Министерства обороны Российской Федерации. Об этом в интервью изданию «Красная звезда» сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

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Он рассказал, что в Центре был разработан ряд перспективных образцов биологически активных добавок (БАД) на основе экстракта аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизата кальмара тихоокеанского и иных компонентов природного происхождения. Благодаря этим компонентам повышается противовирусная защита организма.

Затем образцы были оценены на способность облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19. Один из них, названный «КовБАД», получил государственную регистрацию.

«Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище… количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз», — подчеркнул Кириллов.

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Он указал, что это позволяет снизить воздействие коронавируса на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ведущейся в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработке лекарства, подавляющего размножение коронавируса. Он пояснил, что в настоящее время такие препараты есть, но эффективность их не настолько велика, чтобы использовать при лечении пациентов в тяжёлом состоянии.

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Учёный пояснил, что лекарство не стоит ожидать в течение нескольких месяцев, на его разработку уйдёт значительно больше времени.