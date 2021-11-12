Лондон, 12 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи призвал не полагаться на помощь Североатлантического альянса в кризисе на границе Польши и Белоруссии, сообщает The Daily Telegraph.

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По его словам, Евросоюз должен самостоятельно заниматься защитой своих границ.

«В первую очередь защищать свои границы — задача Европейского союза. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше», — заявил Хиппи.

Он добавил, что использование военных возможностей НАТО на внешних границах ЕС может быть «очень, очень опасным».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС