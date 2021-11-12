Детройт, США, 12 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) syntart «Вашингтон Кэпиталз»

Хоккеисты «Вашингтона» в первом периоде забросили две шайбы в течение десяти секунд. Первый гол получился российским — Дмитрий Орлов забросил после передач Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. Затем отличился форвард Ларс Эллер.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 18 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 16 очками.

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