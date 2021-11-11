Глендейл, США, , 08:57 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

Российские хоккеисты «Миннесоты» Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов забросили по шайбе. Также отличились Йоэль Эрикссон Эк, Джон Меррилл и Кевин Фиала.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Эндрю Лэдд и Шейн Гостисбер.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 18 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с тремя очками.

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