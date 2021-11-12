Число привитых от COVID-19 жителей Хабаровского края выросло до 43%
Хабаровск, 12 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Хабаровском крае количество вакцинированных от COVID-19 за десять дней выросло на 12%. Всего привиты 43% взрослых жителей региона, заявил глава края Михаил Дягтерёв на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава совфеда оценила темпы прививочной компании в регионе недостаточные, сообщило ТАСС.
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Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работы с хабаровчанами, поддерживать их и убеждать.
Всего в Хабаровском крае сделали прививки от COVID-19 порядка 410,9 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Хабаровского края проходят усиленные проверки соблюдения требований, установленных для предотвращения распространения коронавируса. За неделю сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 32 торговых центра, девять из которых должны были быть закрыты в связи с локдауном. Выявлено 22 нарушения.