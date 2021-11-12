Хабаровск, 12 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В столице Хабаровского края проходят усиленные проверки соблюдения требований, установленных для предотвращения распространения коронавируса. За неделю сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 32 торговых центра, девять из которых должны были быть закрыты в связи с локдауном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Введение QR-кодов

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В целом итогами проверок комиссии остались довольны. В торговых центрах Хабаровска, работа которых была ограничена, были открыты только продуктовые магазины, аптеки и торговые точки с товарами первой необходимости.

Проблемы возникли с соблюдением масочного режима. Один из посетителей ТЦ наотрез отказался надевать маску, на него оформлен протокол о нарушении. Отвечать по закону также будет владелец кафе, которое должно было работать на вынос, но обслуживало посетителей за столиками. Всего комиссия Роспотребнадзора выявила 22 нарушения, все они оперативно устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае возбудили шесть уголовных дел по факту получения фальсифицированных документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Получатели таких сертификатов ответят по статье 291 УК РФ (мелкое взяточничество).