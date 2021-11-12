Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Несколько стран Евросоюза, Великобритания и США обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации на границе. Их заявление на заседании Совбеза ООН 11 ноября зачитал постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон.

Vzglyad.az В окружении Евросоюза

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Коллективное обращение к властям Белоруссии подписали представители Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Они «осудили организованное использование людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Евросоюза» и призвали власти Белоруссии немедленно «прекратить эти бесчеловечные действия».

Группа стран также заявила о намерениях обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министры иностранных дел Польши и Турции Збигнев Рау и Мевлют Чавушоглу договорились о скоординированном противодействии Белоруссии в вопросе с мигрантами.