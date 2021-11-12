Скопье, 12 ноября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Северной Македонии 11 ноября в результате обследования 2663 образцов было выявлено 432 новых носителя коронавируса, 448 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 13 больных COVID-19, а также зарегистрировано ещё пять летальных исходов, произошедших ранее.

Rašo Археологический музей Македонии, Скопье

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 207 998 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7294, 192 370 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8334.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.