Веллингтон, 12 ноября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 201 случай заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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По ее данным, 181 случай зафиксирован в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Еще 15 заболевших выявили в городе Ваикато, четырех — в Нордленде, а также одного в населенном пункте Таранаки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 5196.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 85 пациентов с COVID-19. Из них 11 находятся в палатах реанимации.