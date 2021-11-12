Сеул, 12 ноября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. В Южной Корее за сутки выявили 2368 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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По его данным, 2358 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже третий день подряд в Южной Корее выявляют более 2300 инфицированных ежесуточно. При этом с 7 июля в республике ежедневно выявляют более тысячи носителей коронавируса.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 390 719. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 3051 человек.