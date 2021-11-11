Тирасполь, 12 ноября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Новая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 200 тысяч доз должна прибыть из России в Приднестровье, заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 11 ноября на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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По его словам, в настоящий момент в столице Молдавии Кишиневе ведется оформление документов по этому вопросу. Красносельский отметил, что жители ПМР ждут партию «Спутника V», поскольку в республике «необходимо начинать ревакцинацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября из России в Южную Осетию доставили новую партию российских вакцин от COVID-19. В республику прибыли 500 доз «Спутника V» и 1500 доз «Спутника Лайт».