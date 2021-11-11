Приштина, Сербия, 12 ноября, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Полиция сепаратистского Косово намерена 14 ноября, в день святых врачевателей Косьмы и Дамиана, пускать в православный монастырь Зочиште в Косово и Метохии только верующих с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или со справкой о вакцинации. Об этом 11 ноября сообщил игумен монастыря святых Косьмы и Дамиана в Зочиште архимандритСтефан.

Косово-je-Сербиja (Косово — это Сербия) Надпись на сербском языке

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Сепаратистская полиция подчеркнула, что будет проводить строгий контроль, передает «Радио Контакт Плюс».

Напомним, что по официальным данным в районах Косово и Метохии, населенных сербами, эпидемиологическая ситуация в настоящее время хуже, чем в албанских районах.