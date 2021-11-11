Цхинвал, 12 ноября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Новая партия вакцин от коронавирусной инфекции прибыла из России в Южную Осетию, 11 ноября сообщили в пресс-службе южноосетинского министерства здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В составе груза в республику доставили 500 доз препарата «Спутник V» и 1500 доз вакцины «Спутник Лайт». В ведомстве отметили, что прививки этими дозами в Южной Осетии начнут делать уже с 12 ноября.

Первую партию вакцины от COVID-19 Россия направила в республику в конце апреля. Тогда было передано 2000 доз «Спутника V». Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Южной Осетии 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября посольство РФ в Бишкеке распространило информацию о том, что правительство России выделило более $1,2 млн (около 85 млн рублей) на покупку 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для Киргизии.