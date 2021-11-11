Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова предписала комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга «принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, старше 60 лет». Соответствующий документ опубликован 11 ноября на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Напомним, с 10 ноября в городе введена обязательная вакцинация для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для совершеннолетних граждан с хроническими заболеваниями.

В новом документе за подписью Башкетовой от комздрава Петербурга также требуется «организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы», обеспечить достоверный учёт привитых лиц и своевременное внесение сведений о прививках в медицинскую документацию, обеспечить ввод сведений о привитых лицах в Федеральный регистр, еженедельно по вторникам отчитываться о вакцинировании лиц, в отношении которых предписаны обязательные прививки от ковида.

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Напомним, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, первый этап вакцинации люди старше 60 лет должны завершить к 15 декабря 2021 года, второй — к 15 января 2022 года. Для неработающих пенсионеров вакцинация остаётся личным делом, однако для них городскими властями могут быть введены различные ограничения при посещении общественных мест и пользовании социальными ууслугами.