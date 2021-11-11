Стамбул, Турция, 11 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Граждане Йемена, Ирака и Сирии не будут приниматься на борт, следующий в Белоруссию, написал 11 ноября госсекретарь канцелярии президента Польши и глава управления международной политики Якуб Кумох в Twitter.

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По его словам, такое обещание получено от главной турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Исключение будут составлять граждане, предоставляющие дипломатические паспорта.

Эта мера принята в качестве попытки сократить поток нелегальных мигрантов в ЕС из перечисленных стран. В этих ближневосточных странах люди давно живут в условиях войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский МИД заявил, что договорился с Анкарой о совместном противодействии нелегальной миграции в Белоруссию, а оттуда — в ЕС.