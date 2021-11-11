Таллин, 11 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Пять нелегальных мигрантов, ранее находившихся в Белоруссии, задержаны полицией Эстонии, сообщает 11 ноября BNS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Как сказал эстонский министр внутренних дел Кристьян Яани, трое мигрантов оказались в Белоруссии, прибыв из Ирака, и они добровольно согласились вернуться в свою страну: двое уже отправлены.

Яани «Ещё один задержанный прибыл из России, его мы выслали в Россию и власти России охотно его приняли».

Вопрос с пятым мигрантом пока не решён.