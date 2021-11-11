Милан, Италия, 11 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 12-летний житель Милана, которому отец запретил прививаться от коронавируса, подал в суд и выиграл дело, передают местные СМИ в четверг, 11 ноября.

Conte di Cavour Милан

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Судьи сочли, что подросток вправе сделать прививку, если принял такое решение, и не обязан обращаться за разрешением родителей.

В Италии разрешено прививать от коронавируса граждан 12 лет и старше.

По данным на11 ноября, в Италии умерли132 618человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на60). Число подтвержденных носителей выросло на8569(днем ранее — на7891). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 835 435— более8% населения страны. В настоящее время заражены106 920человек (на4061больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделалиболее 45 миллионовчеловек, что составляетболее 75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.