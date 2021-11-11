Москва, 11 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса «КовиВак» перестала быть доступной в Москве. Об этом сообщатся на посвященном этому препарату портале.

(сс) qimono Вакцинация

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"Уважаемые посетители сайта! Обновление от 11 ноября. Запись на «КовиВак» в Москве временно прекращена, вся информация по новым поставкам вакцины «Ковивак» в Москве и Московской области появится на этой странице и в наших группах «ВКонтакте» и Телеграме», — сказано в сообщении.

В то же время жителям столичного региона, которые хотят вакцинироваться именно этим препаратом и не намерены ждать, пока новая партия поступит в Москву и Подмосковье, предлагают сделать прививку «КовиВаком» в Калужской области, где он все еще имеется в наличии.

Добавим, что никаких сообщений относительно доступности «КовиВака» в Москве на сайте столичного департамента здравоохранения не было.