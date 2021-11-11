Усть-Донецкий район, Ростовская область, 11 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Нижнекундрюченском сельском поселении Усть-Донецкого района Ростовской области зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«За последние две недели количество больных новой коронавирусной инфекцией на территории увеличилось на 31 человек, 22 из них госпитализированы в ковид-госпиталь в среднем и тяжелом состояниях», — уточнили в администрации.

⁣Распространение коронавируса началось из-за массовых нарушений санитарных требований в местном магазине. В этот период заболели хозяйка и продавцы торговой точки, однако на самоизоляцию они не ушли и продолжали работать.

В настоящее время в Нижнекундрюченском сельском поселении усилены карантинные меры.